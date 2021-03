1 Nahezu alle Bewohner und Mitarbeiter im Haus St. Vinzenz wurden geimpft.Foto: Miksch & Partner-Gruppe Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Risiko schwerer Verläufe laut Betreiber gebannt

Alpirsbach/Loßburg/Bad Rippoldsau-Schapbach. Das Risiko schwerer Verläufe bei einer Covid-19-Infektion sei gebannt, sagt die Geschäftsleitung der Miksch & Partner-Gruppe über die Impfaktionen in ihren Einrichtungen.

Bereits im Februar erhielten nahezu alle Bewohner und Mitarbeiter im Pflegeheim Haus St. Vinzenz in Bad Rippoldsau die Erst- und Zweitimpfung. Nun wurden alle Bewohner der stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und alle Mitarbeiter in Alpirsbach und Betzweiler geimpft. Es gab gut 200 Erstimpfungen. Bislang war ein Fall von Corona in den Einrichtungen aufgetreten, das Virus breitete sich aber nicht aus. So durch die Krise zu kommen, sei ein Geschenk, so die Geschäftsleitung. Die Vorsichtsmaßnahmen gelten aber weiter, bis klar ist, ob auch Geimpfte das Virus weitertragen können.