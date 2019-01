Freudenstadt Bewährungsstrafe nach Prügelei

Freudenstadt. Zu Beginn des Prozesses war der Angeklagte nicht im Amtsgericht Freudenstadt erschienen. Zwei Polizisten mussten ihn vorführen. Er habe verschlafen, sagte der junge Mann.

Laut Anklageschrift soll der 22-Jährige im vergangenen Jahr vor einem Freudenstädter Lokal einen 20-Jährigen mit zwei Faustschlägen ins Gesicht verletzt haben. Nachdem der 20-Jährige zu Boden gegangen war, soll der Angeklagte mehrfach in Richtung Gesicht getreten haben. Am Ende hatte der junge Mann Platzwunden an Kopf und Nase sowie Prellungen. Er wurde im Krankenhaus behandelt.

Weiterhin soll der Angeklagte im Sommer des vergangenen Jahres zwei Mal innerhalb von wenigen Wochen bei einer Bekannten die Eingangstür eingetreten haben, so die Staatsanwaltschaft. Der Schaden soll jeweils bei 250 Euro gelegen haben.