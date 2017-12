Freudenstadt Bewährtes mit neuen Akzenten

"Es gibt viele Marktleute, die sich auf den Freudenstädter Weihnachtsmarkt freuen", weiß Gaiser. "In den vielen Jahren ist eine richtige Gemeinschaft gewachsen". Beim Übergang der Organisation des Markts vom HGV an den Verein Freudenstadt-Marketing habe es keinerlei Probleme gegeben. Die Markthütten, die in diesem Jahr neu gestrichen wurden, gehen jetzt auch an Freudenstadt-Marketing über. "Einem erfolgreichen Weihnachtsmarkt steht nichts im Weg", so Jochen Gaiser, der hofft, das auch die derzeitige winterliche Atmosphäre in der Stadt erhalten bleibt.

Die Moderation des Programms übernimmt Jana Bonig. Unterstützt wird sie vom langjährigen bewährten Marktmeister Hermann John. Thomas Aurich, Vorsitzender des Vereins Freudenstadt-Marketing, freut sich, dass alle der zahlreichen Gastronomen aus Freudenstadt und Umgebung kommen. "Wir wollen die Regionalität fördern", beschreibt er ein Ziel seines Vereins. Das Wir-Gefühl sei der rote Faden für den Weg des Vereins und Citymanagerin Jana Bonig.

Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr zum ersten Mal auch in die Geschäfte getragen. Mit dem Markt startet am Freitag, 8. Dezember, auch ein Märchenrundgang zum Lauschen und Schauen. In einigen Geschäften werden in den Schaufenstern Märchen dekoriert. Über einen QR-Code kann man den passenden Ton zu dem jeweiligen Märchen über das Handy hören. Diese Aktion läuft laut Jana Bonig über den Weihnachtsmarkt hinaus bis in den Januar.

Der Freudenstädter Weihnachtsmarkt hat im Übrigen einen guten Ruf. Im Internet-Ranking der Schwarzwald-Tourismus GmbH über die Weihnachtsmärkte im Schwarzwald steht er hinter Freiburg auf Platz zwei. "Diesen Rang gilt es zu verteidigen", betont Thomas Aurich.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt vom 8. bis 17. Dezember, und zwar montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags von 12 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr.