Freudenstadt Betrunkener kracht mit Auto auf haltenden Seat

Gegen 23.25 Uhr wollte ein Autofahrer, der in Richtung Freudenstadt unterwegs war, an der Bushaltestelle bei Lauterbad anhalten. Deswegen bremste er und setzte den Blinker. Der 25-Jährige hinter ihm in einem BMW erkannte die Situation zu spät und prallte dem Seat ins Heck.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher knapp über zwei Promille. Deswegen ist der junge Mann seinen Führerschein erst mal los.

Der Seat wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.