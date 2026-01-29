Freudenstadt betroffen: Mega-Sperrung auf der Gäubahn dauert länger als bisher bekannt

Derzeit ist ein Teil des Freudenstädter Zweigs der Gäubahn regelmäßig gesperrt. Jetzt wird bekannt: Die Sperrung dauert deutlich länger als ursprünglich angekündigt. Und nicht nur das.
Für viele Bahnreisende begann das neue Jahr mit einer schlechten Nachricht. Für einen ganzen Monat – vom 12. Januar bis zum 13. Februar – werde es wegen Hangsicherungsarbeiten zu massiven Einschränkungen und zahlreichen Zugausfällen auf dem Freudenstädter Abschnitt der Gäubahn kommen. Nun gibt die Bahn bekannt: Die Arbeiten dauern deutlich länger an als zunächst angekündigt.