Freudenstadt Besucherrekord in Jubiläumssaison

Region. Nach 17 Konzerten an 19 Tagen in 17 Spielstätten ging das 20. Schwarzwald Musikfestival in der Christuskirche in Baiersbronn-Mitteltal zu Ende (wir berichteten). Vom 3. bis zum 21. Mai fanden Konzerte in der gesamten Schwarzwaldregion mit international renommierten Künstlern aus Klassik, Jazz, Weltmusik und Kleinkunst statt. Schirmherr war im Jubiläumsjahr Günther H. Oettinger, Mitglied der europäischen Kommission und zuständig für Haushalt und Personal.

Eröffnet wurde das Festival heuer erstmals mit vier Jubiläumskonzerten und der Symphonie Nr. 9 "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. Das Programm bot zudem hochkarätige Konzerte mit Künstlern wie Konstantin Wecker in Baierstbronn, Max Mutzke & monoPunk in der Hansgrohe Aquademie Schiltach oder dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim.

In der Jubiläumssaison, so teilt das Festivalbüro mit, hat die Veranstaltung neue Besucher-Rekordzahlen erreicht und war somit ein voller Erfolg. 2018 waren laut Statistik 4847 Besucher bei den Konzerten, was einer Auslastung von 87 Prozent entspricht. Im Vergleich zum vergangenen Jahr bedeutet das eine Steigerung von zwölf Prozent. Sieben Konzerte waren ausverkauft. Durchschnittlich wurden pro Konzert 279 Besucher gezählt. Zu den Konzerteinführungen kamen 1735 Besucher. Die Veranstaltung "Kinder entdecken Klassik" wurde von 74 Kindern besucht.