Freudenstadt Besseres Navi hilft bei der Knieoperation

Ein wesentliches Kriterium bei der Entwicklung des Ortho-Pilot sei eine patientenschonende Navigation gewesen, weshalb von Beginn an an einer Methode ohne belastende CT- oder MRT-Aufnahmen gearbeitet worden sei, so das Krankenhaus weiter. Gleichzeitig seien die hohe Zuverlässigkeit des Systems sowie die gute Integration in den operativen Ablauf zentrale Themen, die auch das Team der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie des Freudenstädter Klinikums überzeugten.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Patienten in Zukunft noch schonender und patientenspezifischer behandeln können, denn schließlich möchten wir, dass unsere Patienten so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen - und das im wahrsten Sinne des Wortes möglichst noch am OP-Tag", wird Benjamin König in der Pressemitteilung zitiert.

Dafür sei auch das Schmerzmanagement um die Prothesen-OP mit den Kollegen der Anästhesie grundlegend überarbeitet worden, heißt es weiter.