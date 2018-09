Freudenstadt Beschäftigung erreicht ein Allzeithoch

Region. Dies geht aus dem aktuellen Arbeitsmarkt-Report der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hervor. Demnach habe die Beschäftigung ein neues Rekordhoch erreicht. Nach dem Ende der Ferienzeit und dem Beginn der schulischen und betrieblichen Ausbildungsgänge ging die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk deutlich zurück. Insgesamt 10 542 Frauen und Männer waren im September ohne Arbeit, 612 (5,5 Prozent) weniger als im August und 1157 (9,9 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Weniger Arbeitslose in einem September gab es zuletzt 1992 (10 360).

"Diese im Landesvergleich überdurchschnittlich gute Entwicklung ist Ansporn für uns, mit unseren unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten noch mehr Menschen den Weg zurück in Beschäftigung zu ebnen – auch und gerade dann, wenn fehlende Qualifikation, gesundheitliche Probleme und ein hohes Lebensalter gleichzeitig aufeinander treffen", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Sie rechne in den kommenden Monaten mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Dem Arbeitgeberservice wurden im September 1388 zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Im Laufe des Monats meldeten sich 3158 Männer und Frauen neu arbeitslos. Im gleichen Zeitraum beendeten 3772 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit. Wie erwartet, profitierten vor allem Jugendliche. In der Altersgruppe unter 25 Jahren wurden am Stichtag 1056 Arbeitslose gezählt. Bei den Hartz-IV-Empfängern gab es 5515 Arbeitslose, 140 oder 2,5 Prozent weniger als im August und 867 oder 13,6 Prozent weniger als im September 2017. Mit 2,5 Prozent verzeichnet Calw die niedrigste Arbeitslosenquote unter den sieben Geschäftsstellenbezirken. Es folgen Horb und Mühlacker mit jeweils 2,6 Prozent, Freudenstadt mit 2,7 Prozent, Nagold mit 2,8 Prozent, Bad Wildbad mit 3,2 Prozent und Pforzheim mit 3,7 Prozent.