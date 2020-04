Freudenstadt Beschäftigte in der Notfallbetreuung

Regelmäßige Kontakte mit den Klienten

"Im Ausnahmefall gilt: Wer nicht zu Hause sein kann, geht weiterhin in die Werkstatt", erläutert Claus Gellisch, Leiter der Werkstätten der Bruderhaus-Diakonie im Landkreis Freudenstadt. Über die regelmäßigen Kontakte wollen die Mitarbeiter der Werkstätten sicherstellen, dass es ihren Klienten gut geht. "Wir sind dran an den Menschen, wir halten Kontakt und überlegen: Wie ist ihr Wohl am besten gesichert, wie bleibt ihre psychische Gesundheit erhalten?", unterstreicht Gellisch. "Das abzuwägen, ist eine schwere Aufgabe." Denn die meisten der Werkstattbeschäftigten arbeiteten gerne und hätten in der Werkstatt viele soziale Kontakte. Nach einigen Tagen "Zwangsurlaub" würden sie am liebsten wieder "schaffen gehen". Deshalb, so Gellisch, suchen die Mitarbeiter der Bruderhaus-Diakonie nach neuen Lösungen. Ein Beispiel ist Moritz Girrbach, Gruppenleiter im Werkhaus Freudenstadt. Momentan versorgt er 30 Beschäftigte mit sogenannten werkzeugarmen Tätigkeiten, die sie leicht vom heimischen Küchentisch aus erledigen können – etwa das Verpacken von Schrauben, Abdrehen von Spritzgussteilen oder Montieren von Dichtungsringen.

"Den Klientinnen und Klienten fehlt die Werkstatt", erzählt Girrbach. Normalerweise würden sie an Gewindeschneidmaschinen, Winkelschweißgeräten und Akkuschraubern arbeiten. Für ihn selbst sei die Heimarbeit eine gute Möglichkeit, mit den Klienten in Verbindung zu bleiben.

"Wir telefonieren täglich, und wir sehen uns an der Haustür, wenn ich das Material bringe oder abhole", berichtet er. "Das gibt ihnen Halt und Sicherheit." Wenn die Werkstätten wieder den Normalbetrieb aufnehmen, meint Girrbach, könne die Arbeit deshalb auch schneller wieder anlaufen.

Auch Werkstattleiter Claus Gellisch sieht in der Heimarbeit große Chancen, ein Stück Werkstatt-Normalität zu erhalten. "Dieses Modell kann Schule machen", unterstreicht er.