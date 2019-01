Freudenstadt Berufsschule rüstet auf digitale Tafeln um

Während Politiker zwischen Bund und Ländern noch über den sogenannten Digitalpakt streiten, hat die Heinrich-Schickhardt-Schule (HSS) bereits vor über fünf Jahren die Weichen für die Digitalisierung ihres Unterrichts gestellt, teilt die Schulleitung mit. Einen Meilenstein dieser Entwicklung stellen die jetzt installierten digitalen Tafeln dar. In neun Klassenzimmern sind diese montiert.

Bei den digitalen Tafeln handelt es sich um 86 Zoll große Kontakt-Bildschirme, die mit Fingerdruck und von einem eingebauten PC gesteuert werden. Eine spezielle Beschichtung der Oberfläche löse das Problem mit Spiegelungen durch das Sonnenlicht. So sei das Bild immer hell und klar im Vergleich zu einem Projektor.

Der berührungsempfindliche Bildschirm ermögliche ein Schreiben und Zeichnen wie an einer herkömmlichen Kreidetafel. Darüber hinaus biete die digitale Tafel noch viele weitere Funktionen. So lassen sich Bilder und Videos in hoher Auflösung darstellen. Auch das Tafelputzen gehöre der Vergangenheit an. Mit einem Fingerwisch sei die Tafel wieder sauber, aber mit einem entscheidenden Vorteil: Das Geschriebene gehe hier nicht verloren, sondern könne immer wieder aufgerufen werden.