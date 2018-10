Freudenstadt Berufsschule erhält Preis für Digital-Konzept

Die Ehrung wird vom Land ausgesprochen, für vorbildliche Schwerpunkte in den sogenannten Mint-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Schirmherrschaft haben Kultusministerin Susanne Eisenmann sowie die Kultusministerkonferenz (KMK). Die HSS wurde bereits in den vergangenen Jahren als "Mint-freundliche Schule" ausgezeichnet. Beim Festakt in der Stadthalle Reutlingen erhielt sie nun als eine von 24 Schulen in Baden-Württemberg die Auszeichnung als "Digitale Schule".

Hintergrund: Mehr und mehr werde die Sicherung der Fachkräfte darüber entscheiden, ob das Land als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleibe und weiter wachsen werde. Fachkräften mit naturwissenschaftlich-technischem Wissen komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Grundstein dafür wird in den Schulen gelegt.

Bundesweite Partner der Initiative "Mint – Zukunft schaffen" seien unter anderem Cisco Systems, die Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV), die Stiftung der Deutschen Telekom, die Dienstleistungsgesellschaft für Informatik (DLGI) und die Klett Mint GmbH. Mit im Boot sind außerdem Verbände wie die Landesarbeitgebervereinigungen und die Bildungswerke der Wirtschaft.