Freudenstadt Ben und Lina stehen bei den Eltern hoch in der Gunst

Freudenstadt. Als kurz und knackig, kann man die Vorliebe bei der Namenswahl der Eltern bezeichnen, deren 1052 Kinder 2018 in Freudenstadt geboren und beurkundet wurden. Wie das Standesamt Freudenstadt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilt, war der beliebteste Vorname für die 508 in Freudenstadt beurkundeten Mädchen Lina, dicht gefolgt von Lena. Der beliebteste Mädchenname in Deutschland, Emma, teilt sich in Freudenstadt den dritten Platz mit Anna, Ella, Lea und Leonie. Sophia – der beliebteste Name im Land und 2017 auch in Freudenstadt auf Platz eins – taucht 2018 nicht mehr in der Liste der beliebtesten fünf Vornamen auf.