Freudenstadt Bekenntnis zu Berufsschulen

An allen Beruflichen Schulen im Kreis seien diverse Projekte in Planung, die im Zuge von Digitalisierung und Modernisierung der Ausstattung je nach Finanzlage umgesetzt werden könnten. "Damit Berufliche Schulen ein positiver Standortfaktor für den Kreis sind, brauchen wir einen engen Austausch und müssen an einem Strang ziehen. Nur dann können wir diese notwendigen Projekte für die nächsten Jahre vorantreiben", sagten die Schulleiter.

Diesem Vorschlag stimmte Wolf zu: "Ich werde einen regelmäßigen Austausch mit den Leitern der Schulen in Kreisträgerschaft im Zuge der Haushaltsplanberatungen einfordern, damit Bildung hier einen deutlichen größeren Raum einnimmt."

Die Debatte um die Berufsschulen dreht sich im Kreistag und in der Öffentlichkeit seit der Verabschiedung des Haushaltsplan des Landkreises. Wie berichtet, hatten CDU, Freie Wähler und FDP eine Senkung der Kreisumlage durchgesetzt und zur Kompensation der Ausfälle unter anderem den Budgetansatz der Berufsschulen um 150 000 Euro gekürzt. Die drei Fraktionen betonen seither stets, dass es sich dennoch nicht um eine Kürzung handele. Eine Begründung: Da es weniger Schüler gebe, stehe den Schulen pro Kopf ein höherer Beitrag zur Verfügung.