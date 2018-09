Freudenstadt Bekannt als Doppelgängerin der Kanzlerin

Freudenstadt. "Wir haben zu wenig an die Menschen gedacht", gestand Bundeskanzlerin Angela Merkel vor ein paar Tagen ein, als sie die peinliche Pleite mit dem Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen zu erklären versuchte. Marianne Schätzle könnte so etwas nicht passieren, heißt es in der Pressemittilung des Veranstalters, des Vereins Kultur am Dobel. Marianne Schätzle denke ganz sicherlich sehr viel an die Menschen – zumindest an die im Saal – wenn sie am Freitag, 5. Oktober, in die Rolle der Bundeskanzlerin schlüpft.

Komödiantin Marianne Schätzle tritt in ihrem Programm "Ich bin durch" immer wieder als Kanzlerin-Double auf, wenn sie erklärt, wie schwer heutzutage das Regieren sein kann. Sie ist die Frau, die blitzschnell in die Rolle der Kanzlerin schlüpfe und ihr den Rücken freihalte.

Der Putzfrau mit Bodenhaftung entgeht keine Veränderung