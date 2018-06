Freudenstadt Beim Brot kommt es nicht nur auf den Geschmack an

Freudenstadt. Brot ist nicht gleich Brot. Es unterscheidet sich in vielen Details, wie Aussehen, Geschmack oder Geruch. Nirgendwo auf der Welt gibt es auch nur annähernd so viele Sorten wie in Deutschland. Um zu erfahren, auf welchem Stand sich ihre Handwerkskunst befindet, nehmen jährlich Betriebe der Bäckerinnung Freudenstadt an einer öffentlichen Brotprüfung teil. Sie war am Dienstag im Rewe-Center des Einkaufszentrums Schwarzwald-Center in Freudenstadt.