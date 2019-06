Freudenstadt Bei Rockkonzert ist die "Waldlust" voll

Stücke wie "Far, Far Away" von Slade – eine Gelegenheit für Eva Schoch, auch ihr Talent am Saxofon unter Beweis zu stellen – und "Venus" von Shocking Blue oder auch Pink Floyds "Wish You Were Here" trafen den Nerv des Publikums. Die Kombination aus gefühlvoll vorgetragener Lyrik und rockiger Musik war schon aufgrund der Gegensätzlichkeit etwas Besonderes.

Hinzu kam das Flair der "Waldlust", die an diesem Abend ein Stück weit an die ehemaligen Glanzzeiten des Hotels erinnerte, als Adlige und sonstige Berühmtheiten dort abstiegen.

Nach dem lyrisch-ruhigeren Part war dann Party angesagt. Steffen Zeile und Eva Schoch verstanden es gemeinsam mit der Band ausgezeichnet, die Rockfans mit ihren Songs bis spät in die Nacht bei Laune und auf der Tanzfläche zu halten. Die war etwas zu klein für den Ansturm Tanzwütiger, weshalb auch in den Ecken getanzt wurde. Klassiker von Deep Purple, AC/DC, den Eagles, Led Zeppelin oder Brian Adams wurden gespielt und gesungen bis spät in die Nacht. Wer zwischendurch Durst oder Hunger hatte, konnte es sich auch an der Bar bequem machen und einen Drink zu sich nehmen oder die Speisen und Snacks genießen, die der Verein anbot.