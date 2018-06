Freudenstadt Bei "God bless America" klingen auch kritische Töne an

Ruhig und leise wurde es bei "Don‘t Think Twice" von Bob Dylan, vorgetragen von Christof Ruetz auf der Gitarre und Sologesang von Gabriel Wörner und Luca Braccia. Gänsehaut bekam man bei den Texten zu den Amokläufen in den Schulen. Die Schüler lasen zeitlich versetzt Berichte von Amokläufen und deren Opfer vor.

Beim Aufstehen des Chors hielten die Sänger Protestschilder der Mütter gegen die Waffengesetze hoch. Passend zu diesem Thema spielten die Musiker "An American Elegy" von Frank Ticheli, ein Stück, in dem sich wie im Leben Harmonie und Disharmonie aneinanderreihen.

Mit "Heal The World" von Michael Jackson und "Hair" von Galt MacDermont ging das Konzert unter tosendem Applaus zu Ende. Schulleiter Peter Stübler dankte den Musikern für das gelungene Konzert. "Arbeitsgemeinschaften wie diese machen eine Schule lebendig", betonte er. Bei der Begeisterung der Zuschauer und auch der Musiker und Sänger durfte eine Zugabe natürlich nicht fehlen.

Wiederholung am heutigen Freitag

Das Konzert zeigte, was an künstlerischer Leistung in Schulen möglich ist mit engagierten Lehrern wie Uta Schumacher und Christof Ruetz, die die musikalische Leitung hatten.

Das Sommerkonzert wird am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr im Foyer des Kepler-Gymnasiums noch einmal aufgeführt.