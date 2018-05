Freudenstadt Bei Aktionstag wird Veränderung der Innenstadt deutlich

Zum Städtebautag und um die Fertigstellung der Loßburger Straße mit den barrierefreien Gehwegen zu feiern, hatten sich die Geschäfte diese Aktionen einfallen lassen, während für die Kinder eine Hüpfburg aufgestellt war. Gleich drei Mal luden geführte Rundgänge durch die Sanierungsgebiete Stadtbahnhof/Gottlieb-Daimler-Straße und Promenadeplatz zum Besichtigen der vielfältigen Gestaltungsmaßnahmen ein und stießen dabei auf das Interesse einiger neugieriger Bürger, die sich auf dem zweieinhalb Kilometer langen barrierefreien Streckenverlauf von den gelungenen Umbaumaßnahmen überzeugen konnten.

Auch Musik erklingt in Loßburger Straße

D em Aufruf zur nachmittäglichen Führung des "Handels im Wandel – von der Champagner Allee bis zum Boulevard" folgte ein knappes Dutzend Neugieriger, die sich von der positiven Entwicklung ihrer Stadt Freudenstadt überzeugen konnten. Daneben lockte ein Gartenmarkt der Stiftung Eigen-Sinn in die Badstraße. Musik des Trios Quintfall sowie von Steve Dodds erklang in der Loßburger Straße, während in einem Fotogeschäft ganztägig eine Fotobox die Kunden anzog.