Auch in diesem Sommer gibt es einen „Beach“ in Freudenstadt: Vom 6. bis zum 29. Juli. Der Schwarzwälder Strand ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet und lebt meist in den Abendstunden zwischen 18 und 22 Uhr auf dem oberen Marktplatz auf.

Darüber informierten unsere Redaktion die Veranstalter und Organisatoren: Das Kinder- und Jugendreferat F 23, Wirtschaftsförderin Elke Latscha und das Freudenstadt Marketing.

Was im vergangenen Jahr eher als improvisierte Veranstaltung im Anschluss an das Beach-Volleyball-Turnier begonnen hatte, soll in diesem Jahr etwas professioneller organisiert fortgesetzt werden. Denn schon letzten Sommer hatte das zwanglose Urlaubsgefühl auf dem Marktplatz unter Einheimischen und Touristen viel Freude bereitet und viele (junge) Freunde gefunden.

Auch örtlicher Einzelhandel soll profitieren

Elke Latscha sieht den zweiten „Beach“ als gute Möglichkeit, den „etwas leeren oberen Marktplatz“ und die Innenstadt zu beleben und mal etwas anderes zu bieten. Davon werde auch der örtliche Einzelhandel profitieren, merkte Lukas Gauss vom Stadtmarketing an.

Gemeinsam wolle man mit Strandatmosphäre mitten in der Stadt, Lebensqualität und Lebenslust, Gastlichkeit, lockere Unterhaltung, Entspannung, mit guter Stimmung und Getränken aus der Beach-Bar etwas von dem vermitteln, was junge Leute unter „chillen“ verstehen.

Damit es nicht beim Abhängen bleibt, mixt F 23 (früher sagte man Kinder- und Jugendzentrum dazu) ein Musikprogramm aus mehr oder weniger bekannten Künstlern und Musikern aus der Region zusammen, abwechselnd mit Musik aus der Konserve mit DJs.

Die landesweite „lange Nacht der Jugendkultur“ am 8. Juli wird mit Plattenmusik im F 23 (früher sagte man Murgtäler Hof dazu) bis über Mitternacht fortgesetzt, verspricht Siegfried Kögel, Leiter des F 23. Dank eines Sponsors werde auch eine bekannte Vier-Mann-Band auf einer Bühne vor dem Schuhhaus Kappler auftreten. Mit ins Programm integriert ist auch die lange Einkaufsnacht des Einzelhandels in Freudenstadt am 28. Juli.

Obwohl das Beachvolleyball-Turnier im zweijährigen Rhythmus ausgetragen wird und somit in diesem Jahr pausiert, wird es beim Marktplatzstrand an Sand nicht fehlen.

Zwölf mal acht Meter große Fläche

46 Tonnen davon werden aus badischen Landen angekarrt und auf einer zwölf mal acht Meter großen Fläche ausgebreitet, mit Tischen, Bänken und Sonnenschirmen bestückt, wobei auch die Liegestühle der „Kleinstadtperlen“ – denn eine solche ist Freudenstadt bekanntlich – endlich wieder mal zum Einsatz kommen. Die Stadtgärtnerei ist für die grüne Dekoration zuständig, vielleicht verfügt sie ja über ein paar transportable Palmen. Denn die machen sich bekanntlich am Strand immer gut.