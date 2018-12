Freudenstadt Bauwagentür zu – alle sind glücklich?

Jugendamtsleiterin Charlotte Orzschig sprach sich für die Stelle aus. Einige Städte wie Horb und Freudenstadt hätten in der Jugendsozialarbeit "schon einiges auf den Weg gebracht". Aber es fehle an der Abstimmung. Sie könne das nicht nebenher leisten. Andere Wege, Jugend etwa über Schülermitverantwortungen in die Kommunalpolitik einzubeziehen, seien "als gescheitert anzusehen". Andere Einrichtungen wie das Jugendforum verkämen zu reinen "Wünsch-Dir-was-Veranstaltungen". Dort kämen teure Ideen wie ein Nachtbus heraus, dessen Bilanz am Ende "verheerend" sei. Darüber hinaus gebe es Veränderungen. Wie sollen Jugendliche überhaupt noch erreicht werden? Treffs wie Jugendhäuser sind offenbar nicht mehr so gefragt. "Bauwagen sind derzeit ein großes Thema. Die Jugend will unbeaufsichtigte Treffs und einfach in Ruhe gelassen werden", so Orzschig.

Was soll ein Jugendreferent überhaupt leisten? Den Kreisräten Erwin Zepf (CDU) und Klaas Klaassen (FWV) waren die üblichen Standardformulieren aus dem Sprachgebrauch der Sozialpädagogen wie "koordinieren" und "vernetzen" zu wolkig. Orzschig erklärte, "es wäre schon gut", wenn Jugendarbeit und Schulsozialarbeit aufeinander abgestimmt seien.

Wozu überhaupt Jugendarbeit, wenn junge Leute im Bauwagen unter sich sein wollten? "Weil es auch im Bauwagen Regeln geben muss. Jugendliche dort saufen zu lassen, kann es ja auch nicht sein", hielt Elisabeth Wütz vom Katholischen Jugendreferat entgegen. Es gebe viel Jugendarbeit. "Aber viele wursteln alleine vor sich hin", so Wütz aus ihrer Berufserfahrung. Ludwig Wäckers (Grüne) hofft, Jugendliche wieder mehr für Politik und Gesellschaft zu interessieren. "Das Engagement ist heute platt. Wir waren da früher anders drauf." Elisabeth Gebele, als Vertreterin des Familienzentrums Freudenstadt im Ausschuss, ergänzte: "Auch wenn wir die Form noch nicht gefunden haben: Der Jugendreferent sollte ein Kümmerer und Ermöglicher sein."

Christoph Enderle (FWV) hat den Eindruck, dass sich viel verändert habe in der Jugendarbeit und der Einstellung der Jugendlichen. Im Kreis gebe es "viele lose Puzzle-Teile, aber oft nur Stückwerk". Bernhard Haas (CDU) war trotzdem nicht überzeugt, dass Jugendliche erreicht werden könnten: "Wir haben alles versucht, und nix ist passiert." Vielleicht komme es auch drauf an, "wie man’s macht", so der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser. Es liege an der Person. Am Ende rang sich die Runde knapp für die Stelle aus, als 100-Prozent-Kraft. "Eine 50-Prozent-Stelle würden wir ohnehin nicht besetzt kriegen", so Orzschig .

