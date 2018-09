Freudenstadt Band lässt Zeit der Beatles aufleben

Die Band hatte auch Liebeslieder mitgebracht, darunter eines, das laut Frank Sinatra "eines der schönsten (war), das je geschrieben wurde". Dieter Eck trug es innig vor, dabei spielten Ralf Paske und Michael Bach beeindruckende Gitarrensoli. Auf dem Siedepunkt des Abends sang das Publikum begeistert "Don’t let me down" mit. Tom Schwörer am Keyboard begeisterte ebenfalls mit seinen Soloeinlagen, bevor es mit dem Titel "Back in the USSR" von 1968 aus dem weißen Album Rock ’n’ Roll pur gab.

Nach einer kurzen Pause startete die Band mit "Sergeant Pepper". Aus 25 bis 30 Takes, die in einem Studio aufgenommen werden, erläuterte Eck, sei von John Lennon "Strawberry fields" auf der A-Seite der Single-Schallplatte und "Pennylane" auf der B-Seite entstanden. Die Einzige, die in England nicht auf Platz 1 gelandet sei.

Das Publikum in Freudenstadt gab sich auch hier textsicher. 1965 sei in den USA die Zeit der Boygroupcastings angebrochen, aus der zahlreiche Bands mit großen Hits hervor gegangen seien, erklärte Eck. Die "The No Plastic Band" spielte Hits von den Monkeys, Bee Gees, The Kinks und weiteren. Mit "Itchycoo Park" von den Small Faces zog das Sommergefühl ein, bevor sich die große Energie der "The No Plastic Band" mit dem Schlusslied "Gimme Some Lovin’" auf das Publikum übertrug.

Die Fans erklatschten sich mit "Long Tall Sally" und "Revolution" zwei Zugaben. Dritte Zugabe war dann "Hey Jude", bei dem die Fans von Anfang an mitsangen. Am Ende des Lieds stand der ganze Saal. Erst nach "Imagine" war dann wirklich Schluss.