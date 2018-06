Freudenstadt Band entführt in Dylans Klangwelten

Gemeinsam entführten die sieben Musiker ihr Publikum in die Klangwelten Bob Dylans. Dabei gab Dylans Biografie den Programmablauf vor, perfekt erklärt durch Frontmann Klima: So erklangen zur Eröffnung Dylans Protestsongs aus seinem ersten Album "The Times they are a Changin’". Weiter ging es chronologisch mit den jeweils bekanntesten Songs seiner zahlreichen Alben. Dylan revolutionierte damals die bisherige Rockmusik und wurde bald ein Weltstar. Die Band spielte Songs aus "Highway 61", mit "Hurricane", "Seven Days" oder "Where are you tonight". Und von Winfried Klima gab es dazu Hintergrundinformationen und kleine Anekdoten aus Dylans Leben.

Dylan produzierte mehr als 600 Songs; eine Anzahl, die durchaus auch notwendig war. Denn der Künstler hatte laut Klima in den 80er-Jahren eine Scheidung zu verkraften, die ihn mehr als 50 Millionen Dollar kostete.

Mit mehreren "Monstertouren" spielte Dylan hinterher dieses Geld wieder ein. Während seiner "Predigerphase" veröffentlichte Dylan mehrere Alben mit religiösen Liedern. Als die Band die Songs dieser Phase spielte, hielt es das Publikum kaum mehr auf seinen Stühlen. Gekrönt wurde Dylans Lebenswerk durch den Literaturnobelpreis, den er 2016 für seine Liedtexte erhielt. Dieser Preis sei für die "lebende Legende" voll gerechtfertigt, ist sich Klima sicher.

Zum Abschluss spielte die Band unter tosendem Beifall des begeisterten Publikums- nochmals Dylans größte Hits wie "Like a Rolling Stone" und "Hey, Mr. Tambourine Man".