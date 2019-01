Freudenstadt/Baiersbronn Nationalpark ist Aushängeschild bei CMT

Höherer Eintritt beim Stadtfest

Und auch sonst kann Freudenstadt-Tourismus mit Events punkten. Krause: "Uns wurde für das Jahr 2020 die Austragung der Deutschen Meisterschaft im Mountainbike zugesagt." Am 11. und 12. Mai wird es auf dem Marktplatz ein GTI-Treffen in Freudenstadt geben. Das Stadtfest am 6. und 7. Juli wird ganz neu mit Pergolen rund um die Arkaden, Gastro-Service-Pagodenzelten in der Mitte, zwei Bühnen und einem DJ-Tower. Das soll, so Jürgen Wünsche von der Agentur mps, der die Neukonzeption entworfen hat und in Krauses Auftrag umsetzt, für "mediterranes Flair" sorgen. Wünsche: "Das sah ja bisher so aus wie die vereinigten Hüttenwerke!" Allerdings wird der Eintritt zum Stadtfest am Samstag von vier auf sieben Euro erhöht. Am Sonntag ist der Eintritt wie bisher gratis. Tourismusdirektor Krause: "Dafür gibt es eine deutliche Steigerung der Attraktivität. Ich erwarte durch die Neugestaltungen einen Kick bei Gastronomen und den Vereinen".

Freudenstadt hat bereits kräftig in die neuen Pergolen und Pagodenzelte investiert. Die Schausteller werden am Kasernenplatz konzentriert. Für Baiersbronns Tourismusdirektor Patrick Schreib war 2018 ein erfolgreiches Jahr: "Wir haben mehr Gäste und ein qualitatives Wachstum zu verzeichnen. In diesem Jahr wird die Glashütte eine große Rolle spielen, weil wir die Fördermittel für den Umbau einer der wenigen originalen Gaststätten aus der damaligen Zeit in Höhe von 650.000 Euro jetzt freigegeben bekommen haben. Die Ausschreibungen werden wir demnächst starten." Auch die Unterdorf-Sanierung und der Hochwasserschutz seien große Herausforderungen, die auch den Tourismus umtreibt. Tourismusdirektor Patrick Schreib: "Wir werden einiges an den Mountainbike-Strecken tun, denn die Nachfrage wird immer stärker."