Freudenstadt/Baiersbronn Kommunen informieren über Stand der Gartenschau

In einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 19. Februar, ab 19 Uhr im Stadthaus Freudenstadt erklären die Kommunen Freudenstadt und Baiersbronn, wie das Verfahren zum Masterplan abläuft, was mit den Bürgerideen geschieht und was die nächsten Schritte in Sachen Gartenschau sind. Bereits bei der Bürgerauftaktveranstaltung am 30. Juni 2016 wurden viele Ideen für die Gartenschau von Bürgern und Anwohnern geäußert. Seit einigen Monaten können die Bürger auch auf der Website www.freudenstadt-baiersbronn2025.de/ideengarten Vorschläge für die Gartenschau 2025 im Forbachtal einreichen.

Bislang sind laut Stadtverwaltung über 50 Einzelideen eingegangen, die auf der Website aufgelistet sind. Nun soll aus vielen Einzelteilen ein Ganzes werden. Hierfür wird am 1. März ein Wettbewerb zur Erstellung eines Masterplans zur Gartenschau ausgelobt. Im Rahmen des Wettbewerbs sollen 15 Planungsbüros Ideen für ein räumliches Konzept der Gartenschau entwerfen.

Der Masterplan formuliert die Gesamtidee und bildet das grundsätzliche Plankonstrukt, innerhalb dessen die einzelnen Bereiche der Gartenschau weiter ausgearbeitet werden, für die wird es wiederum weitere Wettbewerbe und Planungsverfahren geben. In der Informationsveranstaltung werden auch das Wettbewerbsverfahren und seine Ziele vorgestellt. Über die Homepage können auch weiterhin Ideen und Anregungen eingereicht werden.