Freudenstadt/Baiersbronn Hannes Finkbeiner stellt neuen Roman vor

"Unheilbar glücklich" heißt der Titel des neuen Romans von Hannes Finkbeiner, diesmal allerdings unter dem Pseudonym Jonas Erzberg veröffentlicht. Der Autor und Journalist Hannes Finkbeiner, aufgewachsen in Schönmünz-ach, lebt heute in der Nähe von Braunschweig, pflegt aber enge Kontakte in seine Heimatregion, privat und beruflich. So stellt er auch seinen zweiten Roman in der Region vor, in der Buchhandlung Thalia in Freudenstadt am Freitag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr.

"Ich hatte selbst so einen hypochondrischen Anfall", erzählt Finkbeiner, wie er auf die Idee gekommen ist, einen Hypochonder zum Protagonisten in einem Roman zu machen. Als dieser Anfall vorüber gewesen sei, habe er angefangen, über sich selbst zu lachen. Und was macht Finkbeiner mit dem Hypochonder namens Konstantin? Er schickt ihn nach Thailand und stellt ihn vor eine Herausforderung nach der anderen. Ganz nebenbei gibt der Autor, der bei verschiedenen Reisen insgesamt mehrere Monate in Thailand war, viele Einblicke in Land und Leben dort, ein Land, dessen Menschen er als herzensgut schildert.

Und so schwer es Finkbeiner seinem Protagonisten auch macht, er bleibt doch auf seiner Seite. "Ich mag ihn", sagt er über Konstantin. Und der ist wie schon die Hauptfigur in Finkbeiners erstem Roman, "Jogginghosen-Henry", ein ganz besonderer Charakter.