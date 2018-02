Freudenstadt/Baiersbronn Erste Ideen für Gartenschau im Forbachtal

Seit November vergangenen Jahres werde an der Auslobung des Wettbewerbs gefeilt, so Fentzloff. Dabei seien auch Erfahrungen aus der Gartenschau in Bad Herrenalb eingeflossen. Im Masterplan sollen unter anderem Vorschläge für die Anbindung von Baiersbronn und Freudenstadt an das Forbachtal und die Anbindung der S-Bahn-Haltestelle in Friedrichs­tal an die Gartenschau aufgezeigt werden. Sechs Pläne und ergänzende Erläuterungen werden von den Wettbewerbsteilnehmern gefordert. Der Zeitplan sieht vor, dass bereits am 12. April ein Kolloquium für die Wettbewerbsteilnehmer stattfindet und die Unterlagen bis zum 28. Juni abgegeben werden müssen. Die Sitzung des Preisgerichts ist für den 3. August geplant. Danach sollen die Wettbewerbsbeiträge öffentlich ausgestellt werden.

Birke Hörner betonte, dass man von dem Masterplan erwarte, dass er Maßnahmen aufzeigt, die im Forbachtal später dauerhaft erhalten werden können. Die Ideen sollen die übergeordneten Ziele der Kommunen wie näher Zusammenrücken, Barrieren abbauen, den Tourismus fördern, die Wirtschaftsstandorte verbessern und Freiräume entwickeln, schützen und erhalten zum Erfolg führen.

Gewünscht wird eine konflikt- und barrierefreie Erschließung für Fußgänger, Radler, Anlieger und Lieferverkehr für die Betriebe. Das Motto "Wälder, Wasser, Wonne" soll im Gartenschaugelände in den Fokus gerückt werden. Birke Hörner räumte ein, dass das teilweise enge Tal des Forbachs eine große Herausforderung für die Erschließung sein wird. Die Stadt Freudenstadt soll auf dem Weg der Besucher liegen, ebenso der Rosenplatz in Baiersbronn und der dortige Bahnhof. Der Langenwaldsee könnte der Einstieg ins Forbachtal sein, erläuterte die Architektin. Rudolf Müller stellte Auszüge aus der Ideensammlung von Bürgern vor (siehe Info). Bewusst habe man keinen finanziellen Rahmen festgelegt und kein Korsett geschnürt, um eine große Vielfalt von Ideen zu erhalten.

In der Fragerunde der Besucher ging es einem Teilnehmer um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gartenschauplanung. Mit dem Masterplan spanne man den Bogen über die Gartenschau, erläuterte OB Julian Osswald. Die Einzelplanungen würden getrennt ausgearbeitet und vergeben. Wenn dies so weit sei, werde man auch die Generationenfrage stellen, um alle Gruppen – Jung und Alt – einzubinden. Ob das Motto "Wälder, Wasser, Wonne" bereits festgezurrt sei, wollte Stadträtin Anita Zirz wissen. Das könne noch entwickelt werden und sei noch nicht endgültig, antwortete Rudolf Müller.

Ex-Stadtrat Walter Trefz bemängelte, dass jeder Quadratmeter überplant werde und vermisste dabei Freiräume. Kinder könne man zum Beispiel selbst was machen lassen, schlug er vor und wünschte sich Gärten, in denen das angepflanzt wird, mit dem sich die "Ureinwohner" früher selbst versorgten. OB Osswald wies darauf hin, dass viele Bereiche im Forbachtal naturnah belassen oder sogar ökologisch aufgewertet werden sollen. Rudolf Müller ergänzte, dass das Tal zusammen mit den Planern "belaufen" wird, damit sie das Flair spüren und ihre Fantasie walten lassen können.

Auch nach der Finanzierung wurde in der Versammlung gefragt. Über die Förderung des Landes in Höhe von zwei Millionen Euro hinaus werde es Projektförderungen aus verschiedenen Töpfen geben, antwortete Osswald und zeigte sich zuversichtlich, dass Freudenstadt im Vorfeld der Gartenschau bei manchen Förderprogrammen bevorzugt behandelt wird. Doch bei manchen Objekten, wie beispielsweise der alten Tuchfabrik, müssten eben auch die Eigentümer mitspielen.

"Wir wollen dem Gast was Schönes zeigen", betonte der OB und erntete dafür Zustimmung. Michael Kaltenbach, Sprecher des Christophstals, konnte ob so vieler guten Ideen nur sagen: "Wir freuen uns wirklich. Wenn nur die Hälfte umgesetzt wird, wird es ein Traum."

Zum Abschluss hob Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf nochmals die Komplexität des Projekts hervor. "Wir leben davon, was in Ihren Köpfen entsteht", sagte er, "und wir werden mit Stolz auf das Geschaffene blicken können."