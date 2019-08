Freudenstadt Bahnhöfe in Stadt vermüllen zusehends

Wer ist zuständig? Darüber scheiden sich zuweilen die Geister zwischen der Deutschen Bahn AG und der Stadt Freudenstadt. Jüngstes Beispiel ist ein Müllhaufen, der am Rand des ehemaligen Containerstandorts liegt. Müllsäcke, Plastikeimer, sogar ein Koffer, ein Campingstuhl und vieles mehr gammelt seit mehreren Wochen dort vor sich hin.

Eine Nachfrage bei der Bahn bringt keine Klarheit, wer den Müll entsorgen muss. "Das hat uns niemand gemeldet", sagt ein Pressesprecher, der gleichzeitig anmerkt, dass ein Teil des Bahngeländes am Hauptbahnhof an die Stadt verkauft worden sei. Wenn dort aber illegal Gewerbemüll abgelagert worden sei, dann habe die Bahn das angezeigt, betont der Pressesprecher. Da müsse man dann erst mal abwarten, was die Polizei dazu meint. Klar sei wohl, dass derjenige den Müll enstorgen muss, der ihn dort abgeladen hat.

Eine Nachfrage beim Polizeipräsidium in Tuttlingen ergibt, dass wohl gar keine Anzeige vorliegt. Wenn es sich um Bahngelände handle, sei vermutlich ohnehin die Bundespolizei zuständig, so ein Sprecher der Polizei. Dem Sprecher der Bahn scheint es sinnvoll, den Weg auf den Platz abzusperren. Denn die Fläche sei abgelegen und daher ideal, um illegal Müll abzuladen. Doch der Platz wird derzeit als Parkplatz für Busse genutzt, die im Schienenersatzverkehr der Bahn unterwegs sind. Es sei klar, dass der Müll weg muss. Die Bahn versuche, eine Klärung zu erreichen, versichert der Sprecher. Denn es liege schließlich im Interesse aller Beteiligten, dass der Platz sauber bleibt. Man suche nach einer Lösung in Zusammenarbeit mit der Stadt. Dazu habe man auch Gespräche aufgenommen.