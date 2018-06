Freudenstadt Bätschnass von innen wie von außen

Nach nur kurzer Laufstrecke war wieder Klettern angesagt, und das gleich zweimal. Und dann wurde es richtig nass: Die erste große Pfütze war nur schlammig, aber in der zweiten stand das Wasser richtig hoch. Mit nun nassen und damit schweren Turnschuhen ging es nach einem kurzen Sprint durch den Wald mit einem einfachen Graben gleich wieder an die Substanz – rein in die Betonröhre, raus, und über einen Haufen Reifen. Und schon wartete die nächste Röhre darauf, dass die Athleten durchkrabbelten. Auf der Wasserrutsche ging es dann Richtung Zieleinlauf. Damit es auf den letzten Matern nicht zu einfach wird, war er als Zickzackkurs angelegt. Den Parcours mussten die Bambini einmal umrunden, die Schüler der Jahrgänge 2008 bis 2005 zwei Mal. Die Jugendlichen der Jahrgänge 2004 und 2003 sowie die erwachsenen Frauen liefen die Strecke vier Mal, die erwachsenen Männer mussten auf fünf Runden. Manch einem Teilnehmer war die Anstrengung auch beim Zieleinlauf anzusehen, und die eine oder andere Träne floss vor Erschöpfung und Stolz.