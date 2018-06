Freudenstadt/ Bad Rippoldsau Motocross-Fahrer brettern durch Wald

Die Motocrossler gefährden mit ihren verbotenen Touren duch den Wald den Wildtiernachwuchs. Aufgefallen sind die Fahrer mit ihren Maschinen in den Abend- und Morgenstunden. Durch die Motorräder und ihren Lärm würden Natur, Wildtiere und auch andere Waldbesucher gestört und gefährdet, so das Kreisforstamt in Freudenstadt. Besonders dann, wenn die Cross-Maschinen in atemraubendem Tempo rücksichtslos auf Maschinen- und Wanderwegen (Mittel- und Grenzweg) durch die Wälder rasen. Die Zweiräder haben laut Kreisforstamt keine Kennzeichen, und die Fahrer waren wegen der Helme nicht zu identifizieren. Es sei nicht auszuschließen, dass die Biker mit einem Anhänger angereist sind.

Erhebliche Störung der Tiere

Diese illegalen Fahrten seien kein Kavaliersdelikt: Das Fahren ohne Versicherungsschutz sei eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Hinzu kämen Ordnungswidrigkeiten und Verstöße gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen, so das Kreisforstamt weiter. Der Wald sei keine Motocross-Rennstrecke. Abgesehen von der Gefährdung anderer Waldbesucher beginne jetzt auch die Zeit, in der Wildtiere ihren Nachwuchs bekommen. Diese sogenannte Brut- und Setzzeit liegt zwischen 1. April und dem 15 Juli.