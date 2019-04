Freudenstadt Autoschau lockt Besucher auf Marktplatz

Rund 200 Fahrzeuge – Gebrauchte, Neuwagen, Jahreswagen und Motorräder – waren auf dem Marktplatz zu sehen. Dazwischen spazierten die Besucher, saßen in den Wagen Probe, begutachteten den Motorraum, glichen Preise ab und führten Gespräche mit den Händlern.

Nachdem das Wetter aufgeklart war, lockten die Ausstellung und der verkaufsoffene Sonntag zahlreiche Menschen zu einem Bummel in die Innenstadt. Dass der Andrang am Sonntag um einiges größer war, registrierten auch die Mitglieder der Kreisverkehrswacht. Während am Samstag wenig los gewesen sei, hatten sie am Sonntag einiges zu tun, um Neugierige durch einen Promille-Parcours zu leiten. Die Passanten bekamen eine Brille auf, die die Sicht veränderte, und konnten sich motorischen Aufgaben stellen. Dabei hatten sie eine Wahrnehmung wie bei etwa 1,3 Promille, so Matthias Klumpp von der Kreisverkehrswacht.

Der Überschlagssimulator lockte dann die Mutigeren unter den Besucher an. Nachdem sich diese ins Auto auf einem Anhänger gesetzt hatten, drehte eine Hydraulik den Wagen auf den Kopf, und die Insassen mussten sich aus ihrer misslichen Lage befreien.