Freudenstadt Autofahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Der 21-jährige Daimler-Fahrer war auf der Kreisstraße von Freudenstadt in Richtung Wittlensweiler unterwegs. Auf Höhe der AVIA-Tankstelle wurde er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle fuhr der Autofahrer plötzlich in Richtung Wittlensweiler davon. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf.

Der Mann bog in die Aacher Straße ab und raste durch die 30er Zone. Dabei schaltete er sein Licht aus. Am Ende der Straße kollidierte der unbeleuchtete und viel zu schnell fahrende Daimler seitlich mit einem entgegenkommenden Taxi. Das Taxi wurde dadurch gegen einen Zaun gedrückt. Das Fahrzeug kam in einer Wiese zum Stehen.

Wie sich herausstelle, hatte der 21- Jährige keinen Führerschein und war mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs. Da er nach dem Unfall über Rückenschmerzen klagte, wurde er ins Krankenhaus Freudenstadt gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geboren werden.