Freudenstadt Auswahl an Berufen größer denn je

Ousmane Diallo als Vertreter der Schüler dankte den Lehrern für ihre Unterstützung und lobte das gute Lern- und Klassenklima an der Schule. Er selbst sei zwar erst vor fünf Jahren aus Gambia in den Schwarzwald gekommen, aber er sei inzwischen "ein echter Schwarzwälder". Er bedauerte allerdings, dass er an der Schule zwar viel Schwäbisch, aber noch nicht so viel Hochdeutsch gelernt habe.

Die Klassenlehrer übergaben die Schulpreise und Belobigungen. Gekonnt musikalisch gestaltet wurde die Veranstaltung vom Mutter-Sohn- Duo Susanne und Tobias Harastko, Lehrerin und Auszubildender an der Schule.

Sonderpreise: Preis des Landrats: Louis Thabo Rüdiger (Arburg). Preis des Handwerks: Sven Aman (Elektro Ofzky). Technologiepreis des Fördervereins der Heinrich-Schickhardt-Schule: Jan Philip Schaible (Martin Mechanic). Preis des Elternbeirats: Nico Dieter Knospe (Memminger-Iro). Schulpreise: Elektroniker für Automatisierungstechnik: Louis Thabo Rüdiger (Arburg). Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik: Sven Aman (Elektro Ofzky), Melf Satzky (Stadtwerke Freudenstadt). Mechatroniker: Nico Dieter Knospe, (Memminger-Iro). KFZ-Mechatroniker: Lars Lütjohann (Autohaus Barth). Belobigungen: Elektroniker für Automatisierungstechnik: Alexander Boos (Arburg), Nils Moll (Lauffer), Pascal Müller (Arburg), Jan Philip Schaible (Martin Mechanic). Elektroniker für Betriebstechnik: Philipp Remuta (Homag), Michael Ruppel (Wolf Produktionssysteme), Marcel Schoch (Homag), Nick Singer (Homag). Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik: Maurice Bierig (Elektro Wöhrle), Tristan Nastke (Elektro Ofzky), John Klein (Schweikart Trudpert Elektrotechnik). Fachverkäuferin für Lebensmittelhandwerk (Bäckerei): Olga Madinskaia, (Zieglers Backstube). Industriemechaniker: Christoph Lange (Wolf Produktionssysteme), Rico-Leon Seeger (Schmalz). Mechatroniker: Jan De Andrade Huss (Gebrüder Schmid), Felix Köpff (Schmalz), Simon Lutz (Arburg), Michael Maximov (Arburg), Marvin Müller (Gebrüder Schmid), Samuel Schwab (Helag electronic), Samuel Weinbrecht (Arburg). Werkzeugmechaniker: Jonas Bernd Wahr (Vogt-Stanzteile).