Freudenstadt. Ein unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags beide Außenspiegel eines Fords des Typs Escape Maverick abgerissen, der vor einer Club- und Tanzlounge im Glashüttenweg stand. An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.