Freudenstadt. Die Tagespflege Kocheise aus Freudenstadt unternahm mit ihren Senioren einen Ausflug zum Baumwipfelpfad in Bad Wildbad statt. Mit dem Bus ging es bei strahlendem Sonnenschein durch das Enztal. Der Baumwipfelpfad erstreckt sich über 1200 Meter in 20 Meter Höhe. Viele Tannen, Fichten und Buchen sind dort zu sehen, und es bietet sich eine hervorragende Aussicht. Die Senioren hatten genügend Zeit, die Natur und die Artenvielfalt der Tiere in Augenhöhe zu genießen. Unterwegs gab es einen Imbiss. Am Aussichtsturm angekommen, wagten einige Ausflügler dann noch den Aufstieg in 40 Meter Höhe. Sie wurden mit einem eindrucksvollen Blick über den Schwarzwald belohnt. Für das leibliche Wohl war bei dem Ausflug bestens gesorgt. Der Tag war für alle Teilnehmer ein Erlebnis.