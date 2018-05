Freudenstadt Ausflügler genießen eine weite Aussicht

Der Aussichtsturm von Thyssen-Krupp bietet eine grandiose Aussicht auf den Schwarzwald und die Alb. Mit acht Metern pro Sekunde geht’s hoch auf das Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Der erste Versuch der Freudenstädter Gruppe, auf den Turm zu kommen, wurde durch einen Defekt ausgebremst. Deshalb ging es zunächst in den historischen Stadtkern mit seinen stolzen Bürgerhäusern, Erkern und Stechschildern. Die Römer haben in Rottweil heute noch sichtbaren Spuren hinterlassen, und die Innenstadt hat ihr spätmittelalterliches Stadtbild fast unzerstört erhalten können. In den verwinkelten Gässchen lässt sich die Vergangenheit noch erspüren.

Der Aufzug war später wieder in Betrieb, und die Gruppe konnte am Nachmittag endlich auffahren und den Ausblick genießen.

Danach ging es weiter zum Kristall-Museum, wo die weltweit größte Amethystdruse, über vier Meter hoch und 3300 Kilogramm schwer, ein 220 Millionen Jahre alter versteinerter Wald aus Arizona, versteinerte Saurierskelette und Riesenkristalle bestaunt wurden.