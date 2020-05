Freudenstadt Aus Flüchtlingsunterkunft werden Wohnungen

Bewuchs war zu dicht an den Häusern

In den zurückliegenden Jahren nagte der Zahn der Zeit an den Gebäuden, außerdem wurde wenig investiert. Im neueren Teil gab es Wasserschäden und auch im Altbau zeigten sich deutliche bauliche Mängel. Dies gab auch im Kreistag nach einer Besichtigung zusammen mit dem Freundeskreis Asyl Anlass zur Kritik. Vor vier Jahren gab der Landkreis die Sammelunterkunft auf und siedelte die Bewohner in das ehemalige Hotel Post in der Innenstadt um. Danach standen die Gebäude wieder leer. Im Internet wurde Sadik Sadiki auf das Objekt, das zum Verkauf ausgeschrieben war, aufmerksam. Im Sommer vergangenen Jahres erwarb er die ehemalige Pension. Wie er unserer Zeitung sagte, würden die Gebäude bereits ausgeräumt. Der Bewuchs, der entfernt wurde, sei zu dicht an den Häusern gewesen und habe gestört. Auch die Dachrinnen seien durch abfallende Blätter verstopft worden. Einen Zeitplan für die Realisierung des Projekts hat Sadiki noch nicht. "Bei solchen Gebäuden kann es immer wieder Überraschungen geben", sagte er. Offen ist ebenfalls noch, ob die neuen Wohnungen verkauft oder vermietet werden.

Aufzug soll angebaut werden

Laut Reiner Schmid, dem das Baugesuch vorliegt, soll am neueren Gebäude ein Aufzug angebaut werden. Außerdem sollen entlang der Straße auf der Rückseite des Komplexes Parkplätze sowie Unterstellplätze für Fahrräder und Kinderwagen geschaffen werden. Der neue Eigentümer kann wohl auch mit einer Genehmigung seines Projekts rechnen. Laut Reiner Schmid entspricht das Vorhaben dem Flächennutzungsplan und dem Baurecht. Der ältere Teil müsse in Abstimmung mit der Stadt und der Denkmalpflege umgebaut werden.