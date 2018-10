Freudenstadt Aus dem Alltag als Dosenöffner

Mario Ludwig lebt als Biologe und Naturbuchautor in Karlsruhe und hat bislang mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Mit seinem Buch "Genial gebaut" landete er auf der Spiegel-Bestsellerliste. In der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch seine zahlreichen Auftritte in Talkshows und anderen Fernsehsendungen. Darüber hinaus gestaltet er die Radiosendung "Das Tiergespräch" beim Deutschlandfunk.

Mario Ludwig erzählt in amüsanten Kurzgeschichten aus seinem Alltag als williger Dosenöffner. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzen seine Anekdoten. Die Hauptrollen spielen seine beiden Katzen Pünktchen und Spikey – ein ungleiches Paar, das ihr menschliches Personal ganz schön auf Trab hält. "Ich habe die ideale Katze gefunden! Sie sieht sehr gepflegt aus und hat gute Manieren. Außerdem passt sie farblich einfach super zu unserem Teppichboden!" Mit dieser Botschaft beginnt für Mario Ludwig und seine Frau ein neues Leben. Die Rollen sind schnell verteilt: Ludwig als leicht zu manipulierender Dosenöffner, seine Frau als die rechthaberische Besserwisserin, die ständig mit den Miezen im Clinch liegt.

Zu der farblich angepassten, aber ansonsten ziemlich widerspenstigen (von wegen gute Manieren) und dicken Pünktchen stößt bald Spikey dazu, der nicht gerade ein Anwärter auf den Katzennobelpreis ist, aber dafür als George Clooney unter den Katern durchgehen kann. Alle Katzenfans erwartet in der Arkadenbuchhandlung ein amüsanter Abend. Der Eintritt kostet zehn Euro, inklusive Getränk. Karten gibt es in der Arkadenbuchhandlung, Telefon 07441/95 13 55 oder per E-Mail an info@arkadenbuch.de.