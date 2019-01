Freudenstadt Aufsichtsbeschwerde ist begründet

Keine Stellungnahme

Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, sagte, dass sich die Stadt deswegen in einem Rechtsstreit befinde und aktuell dazu keine Stellungnahme abgebe. Allerdings hatte er bereits vor einiger Zeit Stellung zu den Vorgängen bezogen. Demnach sei mit dem früheren Besitzer des Grundstücks ausgemacht gewesen, dass sich die Stadt um den Bewuchs an dem Bachlauf kümmert. Das sei auch jahrelang gut gegangen. Von dem Verkauf habe man bei der Stadtverwaltung nichts mitbekommen. Die Gehölzpflege an dem Bach sei deswegen 2017 wie gewohnt angelaufen. Diese sei wichtig um die Verkehrssicherheit der Gewässer sicherzustellen.

Der neue Besitzer beschwere sich ja nicht zu unrecht, so Müller damals. Die Stadt habe ihm das Holz zurückgebracht. Dem widersprach Büchner in seiner Darstellung gegenüber dem Regierungspräsidium. Es sei nicht das ganze Holz zurückgebracht worden. Die Stadt habe den Schaden der Versicherung gemeldet. Diese sah in diesem Fall aber die Stadt nicht in der Haftung. Eine Zahlung an den Besitzer des Grundstücks blieb also aus.