Freudenstadt. Da sie auf der schneebedeckten Bundesstraße 28 in Freudenstadt an einer Ampel bremsen musste, ist eine Rollerfahrerin am Freitagnachmittag ins Schlingern und dann zu Fall gekommen. Die 25-Jährige verletzte sich bei dem Sturz laut Polizei leicht. An ihrem Motorroller entstand nach derzeitigem Sachstand kein Schaden.