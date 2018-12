Freudenstadt Auf Marktplatz wird es kulinarisch

Die Festivals in Freudenstadt zählten mittlerweile zu den populärsten Streetfood-Veranstaltungen in Süddeutschland. Besonders freut sich der Veranstalter laut der Ankündigung über die Zusage der Stars der Streetfoodszene sowie auf die Auftritte von "Magic Paddy" mit seiner Feuershow am Samstag, 5. Januar, ab 17 und 19 Uhr und "Tripple S" mit ihrer Show rund ums Feuer am Sonntag, 6. Januar, ab 17 Uhr. Die Foodtrucks haben am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.