Freudenstadt Auch eine Art Seelentröster

Die Schüler nähten im Unterricht Herzkissen, die besonders für Frauen nach einer Brustoperation gedacht sind. Nach der OP tragen die Kissen zur Entlastung der Operationswunde bei und helfen so, den Schmerz zu lindern, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Nicht selten übernehme das Kissen auch die Funktion eines Seelentrösters in einer schwierigen Lebensphase.

Begleitet von ihren Lehrerinnen, brachten fünf Schülerinnen rund 40 selbstgenähte, farbenfrohe und weiche Herzkissen ins Krankenhaus. Silke Schäfer-Hess, onkologische Schwester im Brustzentrum, und Chefarzt Jürgen Schulze-Tollert dankten für das Engagement der Schüler und die Spende. "Solche Gesten sind ein wichtiger Bestandteil im Genesungsprozess und nicht zu unterschätzen. Wir freuen uns einfach, wenn wir eine so tolle Unterstützung erfahren", sagte Silke Schäfer-Hess.