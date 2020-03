Freudenstadt Auch Apotheken ergreifen Maßnahmen gegen Coronavirus

Patienten, die ein Rezept brauchen, können das Medikament, das sie benötigen, sowie ihre Hausapotheke auf einem Zettel in der Praxis eintragen. Das Rezept wird zeitnah ausgestellt und an die entsprechende Apotheke weitergeleitet, wo Kunden ihr Medikament dann abholen können. "Wir geben uns größte Mühe die Bedürfnisse unserer Patienten zu erfüllen", versichert Kraft.

Auch bei den Apotheken hat sich im Zuge der Corona-Krise einiges geändert. "Apotheken sind zentrale Stellen im Gesundheitswesen", sagt Josef Schiebel, der in Pfalzgrafenweiler am Marktplatz eine Apotheke betreibt. Daher sei es wichtig, Kunden, aber auch die Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen. Kunden dürfen daher nur einzeln in die Apotheke. "Es ist wichtig, dass die Infektionskette unterbrochen wird", erklärt Schiebel die Maßnahme. Darüber hinaus wurden Plexiglasscheiben als Tröpfchenschutz angebracht. Der Umgang mit Bargeld solle auch möglichst minimiert werden und die Mitarbeiter tragen Handschuhe.

Ansonsten gelten für seine Mitarbeiter dieselben Richtlinien wie für alle Bürger, wie beispielsweise die Hände gründlich zu waschen oder soziale Kontakte möglichst zu vermeiden. Er habe zudem größere Mengen an Desinfektionsmittel besorgen können, da der Bedarf durch Eigenproduktion bei Weitem nicht gedeckt werden könne.

Plexiglasscheiben werden an Theke angebracht

Auch bei der Adler-Apotheke hat man einige Schutzmaßnahmen ergriffen. Die Mitarbeiter tragen Mundschutz und desinfizieren regelmäßig die Theke. Kunden werden gebeten, nur einzeln einzutreten und an der Theke etwa zwei Meter Abstand zu den Mitarbeitern zu halten. Außerdem sollen ebenfalls Plexiglasscheiben als Tröpfchenschutz angebracht werden. Ein Großteil der Medikamente wird derzeit per Heimlieferung direkt zu den Kunden nach Hause gebracht. Plexigläser und Desinfektionsmittel werden auch in der Schwarzwald-Apotheke genutzt. Beim Bezahlen legt man das Geld auf ein Schälchen und schiebt es unter dem Glas durch. Außerdem versuche man, höchstens drei Kunden gleichzeitig in die Apotheke zu lassen, was oft aber nur schwer möglich sei, da sich draußen dann längere Schlangen bilden, so Inhaber Tobias Stockburger. Man habe daher den kostenlosen Lieferservice ausgebaut.

"Wir verfolgen einen Stufenplan und werden in naher Zukunft wohl weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen", erklärt er. Die Mitarbeiter werden dann wohl auch Mundschutz tragen, und wenn der Lieferservice dafür sorgt, dass weniger Kunden vor Ort ihre Medikamente abholen, werde man Kunden auch nur einzeln reinlassen.

All diese Maßnahmen dienen dazu, die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Matthias Kraft betont, wie wichtig die Eindämmungsstrategie ist. Er ist froh, dass die Politik auf Anraten der Ärzte nun konsequent gehandelt und das öffentliche Leben heruntergefahren hat. Er möchte aber auch klarstellen, dass die Krise zu bewältigen sei. "Es ist zwar eine außergewöhnliche Situation, aber es besteht trotzdem kein Grund zur Panik", sagt er.

Kraft ruft angesichts der Krise zur Rücksichtnahme und gegenseitigen Hilfe, beispielsweise beim Einkauf, auf. Personen, die nicht zur Risikogruppe gehören, sollten zusehen, dass sie sich nicht anstecken, weil sie die Krankheit an gefährdete Personen weitergeben könnten. Diese sollten wiederum ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren.