Freudenstadt Asphalt auf Teilstück des Golfplatz-Rundwegs

In den vergangenen Tagen wurden weitere Teile des Wegs mit einer Asphaltdecke versehen. Dies verärgert eine Freudenstädter Spaziergängerin, die die Strecke oft und gerne nutzt. Sie hält die Asphaltdecke für völlig unnötig, weil der Weg nur von Menschen in ihrer Freizeit genutzt werde. Seit über 30 Jahren sei es ein Schotterweg. "Da bekommt man halt mal dreckige Schuhe", sagt die Frau. "Wir sind in einem Naturpark, und dann asphaltiert man die Spazierwege zu". Sie befürchtet, dass bald der gesamte Rundweg asphaltiert ist.

Rudolf Müller weiß, dass die Strecke um den Golfplatz von Eltern mit Kinderwagen, Fahrradfahrern oder auch von Senioren mit ihren Rollatoren genutzt wird. Gerade deshalb habe es im Gemeinderat immer mal wieder die Anregung gegeben, Teilbereiche zu asphaltieren. Dies sei jetzt erledigt worden. Es handle sich dabei um Abschnitte, vor allem an den Steigungen, an denen der Weg durch das Oberflächenwasser zum Teil stark ausgewaschen worden sei.

Bereits vor etwa zwei Jahren seien andere Teilbereiche asphaltiert worden, erläutert Müller. Jetzt seien rund 350 Meter Strecke ergänzt worden. Der wesentliche Teil des Wegs um den Golfplatz sei aber nach wie vor sandgebunden.