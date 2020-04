Freudenstadt Anwohner ärgern sich über laute Motorradfahrer

Eine Möglichkeit, um Motorradlärm zu begegnen, sind sogenannte Motorradlärmdisplays. Diese stehen am Straßenrand und messen neben der Geschwindigkeit auch die Lautstärke der Fahrzeuge. Wenn ein Motorradfahrer zu laut ist, weist das Display ihn darauf hin mit der Bitte, die Geschwindigkeit zu reduzieren und leiser zu werden. Laut einer Pressemitteilung des Landes sind die Lärmdisplays in Modellversuchen erprobt worden. Sie seien eine wirksame Maßnahme, um Motorradfahrer dazu anzuhalten, rücksichtsvoller zur fahren.

Display macht in Baiersbronn auf Lärm aufmerksam

In Baden-Württemberg gibt es derzeit 31 dieser Displays. Eines davon steht in Baiersbronn-Schönmünzach. "Diese Displays sollen eine Verhaltensänderung herbeiführen", so Marko Burkhardt, Leiter des Ordnungsamts in Baiersbronn. Seiner Ansicht nach verhalten sich die meisten Motorradfahrer regelkonform. "Dann gibt es sicherlich auch eine kleinere Gruppe von Fahrern, denen es egal ist, wie viel Lärm sie machen. Aber es gibt auch einen Teil, der sich gar nicht bewusst ist, wie laut die Maschinen sind." Ein freundlicher Hinweis des Lärmdisplays mache sie dann darauf aufmerksam. Wie effektiv diese Maßnahme ist, solle sich jetzt in der laufenden Saison zeigen, so Burkhardt.

Bernd Hein, Mitglied des Ortschaftsrats und Anwohner, war einer der Initiatoren für das Aufstellen des Lärmdisplays. "Der Abschnitt hier bei uns ist quasi eine Rennstrecke", sagt er und bezieht sich dabei auf die Bundesstraße 462 am Ortsausgang Schönmünzach in Richtung Huzenbach. "Das Lärmdisplay steht hier jetzt seit etwa einem halben Jahr, und ich habe den Eindruck, dass es merklich was gebracht hat", sagt Hein zufrieden. Auch jetzt, nachdem durch das bessere Wetter die Motorradsaison langsam wieder in Fahrt kommt, merke man einen Unterschied.

Geplant ist, dass das Lärmdisplay noch anderthalb Jahre an dem Standort bleibt. Hein möchte sich dafür einsetzen, dass das Display noch länger dort steht.

Land beteiligt sich an den Kosten

Bis Ende Juni können Kommunen und Landkreise für solche Displays Bewerbungen für eine Förderung beim Verkehrsministerium des Landes einreichen. Ein Display kostet etwa 16.000 Euro, wovon bei denjenigen, die für das Programm ausgewählt werden, das Land bis zu 4000 Euro trägt. "Durch die Förderung fällt die Entscheidung für eine Anschaffung natürlich leichter", sagt Burkhardt. Im Vergleich zu stationären Blitzern, deren Kosten je nach Modell im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen können, sind die Lärmdisplays wesentlich preiswerter.

Solche Displays wünsche man sich auch in Kniebis an der betreffenden Strecke, sagt Ortsvorsteher Klaißle. Doch nach derzeitigem Stand plane die Stadt keine Anschaffung. Dementsprechend habe man sich auch nicht für eine Förderung beworben, erklärt Ordnungsamtsleiter Christoph Gerber. "Es gibt unterschiedliche Meinungen zu diesen Lärmdisplays", sagt er. So würden Fahrer auch abgestumpft, wenn sie häufig an diesen vorbeifahren würden und schenkten ihnen dann keine Beachtung mehr. Die Wirkung stehe dann in keinem Verhältnis zu den Anschaffungskosten, weshalb man sich den Kauf gründlich überlegen müsse. Man versuche, das Problem auf anderem Weg anzugehen.

Freudenstadt nimmt an Initiative teil

Freudenstadt nimmt teil an der "Initiative Motorradlärm", die von Land und Kommunen im Juli 2019 ins Leben gerufen wurde. Insgesamt 95 Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg sind Mitglied der Initiative. Laut Gerber verfolge man mit einem Zehn-Punkte-Programm drei grundlegende Ziele: Motorradfahrer zu sensibilisieren, Hersteller zum Bau leiserer Maschinen und Auspuffanlagen zu bringen und die Lärmüberprüfung beim Zulassungsverfahren zu ändern. "Die Zulassungsvoraussetzungen bilden nicht den realen Betrieb ab", erklärt Gerber. Die Drehzahlbereiche, bei denen die Lärmüberprüfungen stattfinden, seien wesentlich niedriger als die, die dann tatsächlich beim Fahren erreicht werden, sagt er.

Da die Forderungen der Initiative sehr weitreichend sind und beispielsweise auch Gesetzgebungen auf EU-Ebene betreffen, stünden langwierige politische Prozesse bevor. "Die Initiative ist vielversprechend, aber wir dürfen uns keiner Illusion hingeben, dass das schnell geregelt wird. Aber wenn niemand diese Probleme angeht, wird sich auch nichts ändern", erklärt Gerber.

In Kniebis könnte sich möglicherweise trotzdem etwas ändern. Es werden Überlegungen aufgegriffen, die es laut Klaißle schon seit den 80er-Jahren gibt, die aber bisher noch nicht realisiert wurden. Wie Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung in Freudenstadt, dazu erklärt, sieht das Regierungspräsidium die Möglichkeit zur Ausarbeitung von Plänen zur Errichtung von Lärmschutzwällen und -wänden an ausgewählten Stellen. "Aber momentan sind wir noch in einer sehr, sehr frühen Planungsphase", erläutert er, weshalb er noch keine genaueren Auskünfte geben kann, wann, wo und ob die Maßnahme überhaupt vollzogen wird.