Freudenstadt Anregungen für berufliche Zukunft

Unter "Silver Workern" verstehen die Fachleute die Generation 50 Plus, deren Angehörige zwar schon in Rente sind, die aber ihr Wissen noch weitergeben wollen – möglicherweise in einer Teilzeitbeschäftigung. Gemeint sind damit aber auch ältere Arbeitnehmer.

Die Teilnahme an dem Vortragsangebot ist generell kostenfrei. Gefördert wird die Reihe vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Faltblätter und Plakate zu den Veranstaltungen liegen beispielsweise bei Ämtern und Bildungseinrichtungen aus. Die Vorträge finden jeweils ab 18.30 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen: beim Regionalbüro Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441/9 20 14 08. Im Faltblatt sind auch die Kontaktadressen für E-Mail und Telefon verzeichnet.

Donnerstag, 31. Januar: Ulrich Höschle: "Silver Worker erfolgreich durch die digitale Transformation führen und langfristig binden" im Oberlinhaus Freudenstadt.

Dienstag, 5. Februar: Eva-Maria Willner: "Stress lass nach – in herausfordernden Zeiten. Effektive Methoden zur Selbsthilfe." Veranstalter: Meridianum – Institut und Schule für Kinesiologie – im Seminarhaus Krone in Schenkenzell, Reinerzaustraße 20 bis 24.

Mittwoch, 13. Februar: Simone Richter: "Geben ist seliger denn nehmen – so gelingt Netzwerken" in der Geschäftsstelle der IHK in Freudenstadt.

Mittwoch, 13. März: Heidi Boner-Schilling: "Mama spinnt …am Rad ihrer beruflichen Zukunft! Keine Angst vor dem Wiedereinstieg in eine veränderte Arbeitswelt". Veranstalter: Agentur für Arbeit und Internationaler Bund Freudenstadt in der Wittlensweiler Straße 12 in Freudenstadt.

Mittwoch, 20. März: Sabine Ramsperger: "Bewerbung 4.0 – wie punktet die Persönlichkeit?" Veranstalter: Kreisvolkshochschule im Kreishaus in Freudenstadt.

Mittwoch, 3. April: Mirja Krönung: "Agiles Mindset – mit Empathie, Transparenz und Achtsamkeit die Arbeitswelt von morgen (mit)gestalten." Veranstalter: Kontaktstelle Frau und Beruf und Regionalbüro für berufliche Fortbildung in der IHK in Freudenstadt.