Freudenstadt Anflug begeistert Jury des Fotowettbewerbs

Insgesamt sieben Gewinner in drei Kategorien wurden ermittelt, teilt der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit. Von Juli bis September hatten rund 200 Teilnehmer etwa 400 Makro-Aufnahmen eingesandt. Die zwei Hauptkategorien waren "Insekten und kleine Tiere" und "Heimische Wildblumen und Pflanzen". Ein Sonderpreis war für originelle Makroaufnahmen ausgeschrieben, die in keine der zwei Kategorien passten.

Die vierköpfige Jury bestand aus dem Redakteur Volker Neuwald, Werbefotograf Nicolai Stotz sowie Lilli Wahli und Stefan Dangel vom Naturpark. Viele Fotos seien preiswürdig gewesen. Die Hobby-Fotografin und Marketing-Fachfrau Evi Seeger begeisterte die Jury mit ihrer Aufnahme von einer pollenübersäten Biene im Anflug auf eine Löwenzahn-Blüte. Sie gewann in der Kategorie "Insekten und kleine Tiere" den ersten Preis, eine Fahrt im Heißluftballon. Den zweiten Platz belegte Meinhard Wind mit einem "Porträt" eines Mistkäfers, der vor dunklem Hintergrund wie eine düstere menschliche Gestalt wirkt. Er gewann fünf Eintrittskarten zum Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Platz drei und eine Flasche Magnum-Sekt ging an Jörg Seiler mit seiner gestochen scharfen Fotografie einer Plattbauch-Segellibelle.

Siegerin in der Kategorie "Heimische Wildblumen und Pflanzen" wurde Karola Mackert. Ihr Bild "Pilze im Rampenlicht" überzeugte die Jury durch seine Komposition mit natürlichem Licht und seine besondere Stimmung. Ihr Preis: ein Tandem-Gleitschirmflug. Auf den zweiten Platz kam Angèle Vogel mit einer farbenprächtigen Aufnahme einer Kartäuser-Lichtnelke. Sie gewann dafür einen Naturpark-Präsentkorb. Den dritten Platz belegte Peter Gäbelein mit einer Aufnahme einer Ruprechtskraut-Blüte in perfektem Spiel von Schärfe und Unschärfe. Sein Preis war ein Exemplar "Speck:takel – ein Kult- und Kochbuch. Der Sonderpreis – ein Fünf-Gänge-Menü – fiel Milena Rong für ihr Foto von einem perfekten Schneekristall zu.