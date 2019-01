Freudenstadt. An mehreren abgestellten Kleintransportern eines Taxi- und Kurierdienstunternehmens in der Robert-Bürkle-Straße in Freudenstadt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Reifen zerstochen. Insgesamt wurden die jeweils rechten Reifen an sechs Fahrzeugen beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.