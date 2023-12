OB Osswald: „Das kann so nicht weitergehen“

Freudenstadt am Limit

1 Oberbürgermeister Julian Osswald kritisierte mit deutlichen Worten die Landes- und Bundespolitik. (Archivbild) Foto: Stadt Freudenstadt/Iversen

Auf die Kommunen kommen immer mehr Aufgaben zu, die viel Geld kosten. Für den Haushalt der Stadt Freudenstadt wird das zunehmend zur Belastung. Oberbürgermeister Julian Osswald sprach daher nun im Gemeinderat Klartext.









Die Stadt will im kommenden Jahr nicht nur kräftig investieren, sondern auch an einigen Stellen ordentlich sparen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn auch für die Verwaltung gilt das klagende Inflationsmantra: Alles wird teurer.