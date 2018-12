Freudenstadt Am häufigsten trinken die Älteren

Bier, das mit Abstand am meisten konsumierte alkoholische Getränk, wird von jeder fünften Person (20 Prozent) ab 60 Jahren mindestens drei Mal pro Woche konsumiert. Bei den 30- bis 44-Jährigen sind das nur acht Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen 16 Prozent, wie die AOK mitteilt. Chronisch Kranke haben sogar einen leicht erhöhten Bierkonsum, trotz gegebenenfalls möglichen Wechselwirkungen mit Medikamenten.

"Alkoholmissbrauch beginnt bereits, wenn man trinkt, um körperliche Beschwerden zu lindern oder um Trauer, Einsamkeit oder Langeweile besser ertragen zu können", sagt Sonja Groth. Sie leitet bei der AOK Nordschwarzwald den Sozialen Dienst und berät mit ihrem Team Menschen in schwierigen Lebenslagen, auch in Verbindung mit Suchtproblemen. "In unserer Beratungspraxis erleben wir, dass ältere Menschen ihren Alkoholkonsum zudem eher verstecken. Jüngere neigen dazu, beim gelegentlichen Alkoholkonsum sichtbar über die Stränge zu schlagen. Senioren haben dagegen einen regelmäßigeren Alkoholkonsum, der ganz allmählich entgleisen kann."

Im Nordschwarzwald ist laut AOK-Auswertung der Anteil der Über-60-Jährigen mit einer psychischen oder Verhaltensstörung aufgrund Alkoholmissbrauchs in den vergangenen fünf Jahren von 1631 auf 1357 Fälle zurückgegangen. Im Kreis Freudenstadt waren 359 AOK-Versicherte ab 60 Jahre wegen einer alkoholbedingten Störung in ärztlicher Behandlung. 2013 waren es noch 428.