Freudenstadt Am Boden ist noch lange nicht Schluss

Aus vielen anderen Positionen gebe es aber Möglichkeiten, zu entkommen. Die ungewohnten Bewegungsabläufe verlangten den Sportlern, darunter vor allem Kickboxer, viel Kraft ab. Mit der Übung werde es aber leichter, und man erkenne, wo man die Kraft wirklich brauche, sagte Sobotta, als er in die schweißnassen und roten Gesichter sah. Dem Training schloss sich eine Fragerunde an den Profi-Kämpfer auf der Matte an. Ein Thema dabei: Der sogenannte Weight-Cut vor einem Profi-Kampf. Über mehrere Tage entziehen die Kämpfer dem Körper dabei Wasser.

Ein Boxsack vom Großvater

Ziel ist es, beim Wiegen am Tag vor dem Kampf, gerade noch in die angestrebte Gewichtsklassifizierung zu kommen. Danach werden die Wasserspeicher wieder aufgefüllt und der Kämpfer wiegt mitunter über zehn Kilo mehr. Leute, die das nicht professionell betreiben, könnten dabei sterben, warnte Sobotta. Aber im Profi-Geschäft käme es auf jedes Kilo an, das man mehr habe. Der Kämpfer sprach offen über seine finanzielle Situation. Von den Kämpfen könne man zwar leben und das Training bezahlen, aber reich würden dabei nur die ganz großen Stars. Mit einer eigenen Kampfsportschule baue er sich nun ein zweites Standbein auf.

Sobotta erzählte auch von seinem Werdegang. Schon früh bekam Sobotta, der im polnischen Zabrze geboren wurde, von seinem Großvater einen Boxsack, schließlich war der selbst ein Boxer. Doch schon bald zog die Familie nach Balingen. Dort begann Sobotta mit Judo, später kam Taekwondo dazu. Noch als Teenager entschied er sich für MMA. Denn das sei der einzige Weg, den besten Kämpfer zu finden, sagte Sobotta. Da müssen man alle Distanzen des Kampfsports beherrschen.